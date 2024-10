Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner batte e Carlos Alcaraz risponde. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha confermato i pronostici e si è imposto nei quarti di finale del torneo di esibizione a Riad, Six Kings Slam. Sul veloce indoor saudita, la superiorità del funambolo di Murcia è stata chiara, al cospetto del danese Holger Rune (n.14 ATP) un po’ confusionario e molto falloso. Sullo score di 6-4 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco, dunque, Carlitos si è fatto trovare pronto e domani giocherà con il suo idolo, Rafa Nadal. Una sfida affascinante e chissà se questa sarà l’ultima partita in singolare del campione maiorchino, che giorni fa ha annunciato il ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga che Rafa affronterà insieme ad Alcaraz e al resto della squadra iberica capitanata da David Ferrer. Oasport.it - Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner batte erisponde. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha confermato i pronostici e si è imposto nei quarti di finale del torneo di esibizione a Riad, Six. Sul veloce indoor saudita, la superiorità del funambolo di Murcia è stata chiara, al cospetto del danese(n.14 ATP) un po’ confusionario e molto falloso. Sullo score di 6-4 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco, dunque, Carlitos si è fatto trovare pronto e domani giocherà con il suo idolo, Rafa. Unaaffascinante e chissà se questa sarà l’ultima partita in singolare del campione maiorchino, che giorni fa ha annunciato il ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga che Rafa affronterà insieme ade al resto della squadra iberica capitanata da David Ferrer.

Six Kings Slam 2024 - Alcaraz : “Con Rafa sarà speciale - è la ragione per cui gioco a tennis” - Credo abbia tutta l’intenzione di dare il 100% qui e in Coppa Davis”. “Una bella partita, ho giocato bene. ” Così Carlos Alcaraz nell’immediato post-partita dopo aver battuto Holger Rune nel Six Kings Slam 2024. The post Six Kings Slam 2024, Alcaraz: “Con Rafa sarà speciale, è la ragione per cui gioco a tennis” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Tennis - Sinner strapazza Medvedev al “Six Kings Slam” - . Roma, 16 ott. 5 ATP. Scenografia da kolossal hollywoodiano per l’esibizione più ricca di sempre (1,4 milioni di euro il “gettone” di partecipazione: 5,5 milioni di euro il premio per il vincitore…). it. 5 del mondo. Nel primo match di giornata il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha liquidato per 6-0 6-3, in appena 69 minuti, Danil Medvedev, n. (Ildenaro.it)

Six Kings Slam - Sinner annienta Medvedev : ora la semifinale con Djokovic - Chi vince il Six Kings Slam si porta a casa sei milioni di euro Per la sola partecipazione, i sei protagonisti del Six Kings Slam hanno incassato un milione e mezzo di euro. Il pubblico della Kingdom Arena di Riad (Getty Images). Articolo completo: Six Kings Slam, Sinner annienta Medvedev: ora la semifinale con Djokovic dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)