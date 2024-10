Sfide e opportunità della transizione energetica-webinar gratuiti organizzati da Deascuola ed ENEA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre alle ore 17:00 è in programma Tecnologie e Sfide nella transizione energetica: il ruolo strategico dell’Idrogeno, il primo appuntamento del ciclo di webinar Energia Pulita e Idrogeno – Educare per l’innovazione sostenibile organizzato da Deascuola in collaborazione con ENEA. Iscriviti subito L’energia sostenibile è un’opportunità, trasforma la vita, l’economia e il pianeta. L'articolo Sfide e opportunità della transizione energetica-webinar gratuiti organizzati da Deascuola ed ENEA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre alle ore 17:00 è in programma Tecnologie enella: il ruolo strategico dell’Idrogeno, il primo appuntamento del ciclo diEnergia Pulita e Idrogeno – Educare per l’innovazione sostenibile organizzato dain collaborazione con. Iscriviti subito L’energia sostenibile è un’, trasforma la vita, l’economia e il pianeta. L'articolodaed

