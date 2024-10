Gaeta.it - Sarah Drew parla del suo addio a Grey’s Anatomy: un ricordo che fa ancora discutere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, nota per il suo ruolo nella celebre serie, rivela come il suo licenziamento dalla produzione l’abbia segnata profondamente, nonostante sia tornata a recitare nel medical drama in qualità di guest star. Le sue recenti dichiarazioni, rilasciate durante un episodio del podcast “Call It What It Is” condotto dalle sue ex colleghe Jessica Capshaw e Camilla Luddington, offrono uno sguardo intimo su un’esperienza che ha influenzato la sua carriera e il suo percorso professionale. Il licenziamento da: uninaspettato Dopo nove stagioni trascorse nel ruolo della dottoressa April Kepner,ha visto il suo contratto non rinnovato al termine della quattordicesima stagione, insieme a quello di Jessica Capshaw.