Sampdoria, Tutino migliora: recuperato per Cesena? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista della trasferta contro il Cesena, uno dei dubbi che sta tenendo in apprensione i tifosi della Sampdoria riguarda le condizioni di Gennaro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista della trasferta contro il, uno dei dubbi che sta tenendo in apprensione i tifosi dellariguarda le condizioni di Gennaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sampdoria - con il Cesena ballottaggio Yepes-Meulensteen. E Kasami... - Settimana cruciale per la Sampdoria in vista della delicata sfida contro il Cesena, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro la Juve... (Calciomercato.com)

Cesena-Sampdoria in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Cesena-Sampdoria – pronostico Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Cesena-Sampdoria (1X2) sono le seguenti: 2. Radiocronaca Cesena-Sampdoria La radiocronaca di Brescia-Cremonese verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. Cesena-Sampdoria in tv Radiocronaca Cesena-Sampdoria Pronostico Cesena-Sampdoria Dove vedere Cesena-Sampdoria in tv È ... (Ascoltitv.it)

Sampdoria - ottimismo su Tutino : può farcela per Cesena. Veroli e Romagnoli... - Finalmente, dopo la preoccupazione dei giorni scorsi, che lasciava presagire un possibile forfait di Gennaro Tutino, da Bogliasco adesso arrivano... (Calciomercato.com)