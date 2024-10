Gaeta.it - Rinnovo delle cariche nazionali dell’Upi: assemblea congressuale il 10 e l’11 dicembre a Roma

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prossimadell’UnioneProvince d’Italia si terrà ail 10 e, un evento cruciale per la comunità provinciale italiana. Durante questa XXXV, verrà eletto il nuovo presidente nazionale, rappresentando un’opportunità fondamentale per valutare il percorso intrapreso negli ultimi anni e per riaffermare l’impegnoprovince a ottenere il giusto riconoscimento nel sistema istituzionale italiano. Un’importante occasione per il rinnovamento La notizia del ritorno dell’è stata riportata dal presidente della Provincia dell’Aquila e vicepresidente nazionale, Angelo Caruso, al termine della riunione del Comitato Direttivo Upi, che ha avuto luogo nella sede centrale di piazza Cardelli a