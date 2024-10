Nuove accuse di violenza sessuale nel mondo del calcio: Carmine Cretella sotto indagine (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’altra vicenda inquietante scuote il mondo del calcio italiano, dopo la recente condanna a Teramo dell’attaccante Michael Liguori. Questa volta, il centrocampista Carmine Cretella, attualmente in forza al calcio Padova, è stato coinvolto in un’indagine relativa a presunti atti di violenza sessuale. La notizia è emersa oggi attraverso il Gazzettino, annunciando che Cretella è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Messina per fatti che risalgono al 2020. Il caso di Carmine Cretella L’indagine che vede coinvolto Carmine Cretella è emersa in seguito a una denuncia presentata dal padre della presunta vittima, che all’epoca dei fatti aveva solo 14 anni. Gaeta.it - Nuove accuse di violenza sessuale nel mondo del calcio: Carmine Cretella sotto indagine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’altra vicenda inquietante scuote ildelitaliano, dopo la recente condanna a Teramo dell’attaccante Michael Liguori. Questa volta, il centrocampista, attualmente in forza alPadova, è stato coinvolto in un’relativa a presunti atti di. La notizia è emersa oggi attraverso il Gazzettino, annunciando cheè stato rinviato a giudizio dal tribunale di Messina per fatti che risalgono al 2020. Il caso diL’che vede coinvoltoè emersa in seguito a una denuncia presentata dal padre della presunta vittima, che all’epoca dei fatti aveva solo 14 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nel mondo del calcio - addio all’amato tecnico : piange la serie A - L’Udinese ha comunicato la morte di Luca Mattiussi, storico allenatore del settore giovanile friulano (LaPresse) spazionapoli. Basti pensare che tra sabato e domenica ci sono ben due scontri diretti: Juve-Lazio e Roma-Inter. Mentre il Napoli capolista è atteso dal match contro un’altra squadra davvero tosta, ovvero l’Empoli. (Spazionapoli.it)

Lutto nel mondo del calcio : morto Alexis Lescaille collassato in campo per la rottura di un aneurisma - Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexis Lescaille, giocatore del La Châtaigneraie collassato in campo per la rottura di un aneurisma Lutto nel mondo del calcio francese: tutti sotto shock per la scomparsa di Alexis Lescaille, 34enne giocatore del La Châtaigneraie. Qualche giorno fa allo stadio Bétard, Lescaille aveva giocato una partita contro le riserve […]. (Calcionews24.com)

Felipe Melo ha deciso di ritirarsi dal calcio - ma prima c’è l’ultima grande sfida al mondo intero - Continua a leggere . Sarà una edizione storica, una sfida epica visto che per la prima volta, sarà allargata a ben 32 squadre. Una decisione confermata via social ma che nasconde un ultimo grande progetto: giocare con la maglia del Fluminense il prossimo Mondiale per Club nell'estate 2025. Felipe Melo ha detto basta, si ritira dal calcio giocato. (Fanpage.it)