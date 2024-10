Medicina senza test d’ingresso: nuovo sistema di selezione dal 2025-2026 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici potrebbero accedere alla facoltà di Medicina senza dover affrontare i tradizionali test di ammissione. Il nuovo sistema prevede un semestre iniziale ad accesso libero, durante il quale gli studenti dovranno sostenere esami uniformi a livello nazionale. Al termine di questi sei mesi, verrà stilata una graduatoria su base L'articolo Medicina senza test d’ingresso: nuovo sistema di selezione dal 2025-2026 Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici potrebbero accedere alla facoltà didover affrontare i tradizionalidi ammissione. Ilprevede un semestre iniziale ad accesso libero, durante il quale gli studenti dovranno sostenere esami uniformi a livello nazionale. Al termine di questi sei mesi, verrà stilata una graduatoria su base L'articolodidal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medicina estetica occulta. Cristina Sartorio della Sies : «Sento di riunioni private - dove una donna - senza essere un medico arriva - inietta botox e filler a poco prezzo e se ne va. E in caso di problemi post-trattamento?» - Utilizzare dispositivi medici senza averne la giusta competenza e senza il rispetto delle procedure previste dalla legge può esporre i pazienti a gravi conseguenze. L'allarme dalla Società italiana di chirurgia e medicina estetica e una guida per i pazienti. A due anni dalla maxi-indagine del Nas dei Carabinieri prosegue il trend dell'auto-medicina estetica. (Vanityfair.it)

Medici senza Carriere; Medici di medicina generale fuori ambito territoriale configurano reato - Reato di cui sono responsabili quei medici e l’ASL, nelle persone dei dirigenti competenti,che non ha vigilato per anni e continua a non vigilare, perché in questi casi va fatto un richiamo, poi una sanzione disciplinare e, se c’è perseveranza nel reato, i dirigenti dell’ASL hanno il dovere di denunciare alla Procura della Repubblica e sospendere la convezione a quei medici, che continuano ad ... (Puntomagazine.it)

I numeri di Medicina ci ricordano perché senza immigrati l’Italia non ha futuro - AAA infermieri cercansi. Secondo un’indagine svolta dal sindacato degli infermieri italiani, Nursing Up, circa 23 mila si sono licenziati negli ultimi quattro anni, per trasferirsi all’este... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)