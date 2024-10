Inter-news.it - Lautaro Martinez e la benedizione di Messi: ora lo step decisivo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La netta crescita dinelle ultime stagioni non si registra soltanto con le sue prestazioni in maglia Inter, ma anche con il miglioramento con la nazionale argentina. Tanto da valergli anche l’incoronazione di un certo Lionel. E ora manca lo. INCORONAZIONE – Tra i tanti elogi ricevuti daÂ, ne spicca uno in particolare. Ovvero quello di Lionel, non soltanto suo compagno di nazionale, nell’Argentina, ma anche il miglior giocatore probabilmente della storia. Dopo la perentoria vittoria – con punteggio tennistico – dell’Albiceleste contro la Bolivia, l’ex Barcellona ha decantato le lodi del capitano dell’Inter, in corsa per la vittoria del Pallone d’Oro, seppur alle spalle dei favoritissimi Vinicius Jr. e Jude Bellingham.