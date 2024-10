Gaeta.it - L’Aquila si prepara per l’evento del Governo Meloni: focus su cultura e sviluppo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto politico caratterizzato da investimenti e incentivi per il Sud, ilpunta fortemente sucome simbolo della valorizzazionele italiana. La città, designata Capitale italiana della2026, sarà teatro di un’importante manifestazione che si terrà il 19 ottobre presso l’Hotel Canadian. Durante, il ministro della, Alessandro Giuli, sarà presente per sottolineare l’importanza della preservazione del patrimoniole italiano e dimostrare l’impegno delverso il territorio abruzzese. Presenza istituzionale e manifestazione in tutta Italiaospiterà un evento dedicato ai “Due anni di: l’Italia torna a correre”, che si svolgerà in contemporanea in tutte le regioni.