Israele ha fatto esplodere un intero villaggio in Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo dieci giorni di intensi scontri, il 7012mo battaglione della brigata Alexandroni delle forze armate israeliane ha fatto saltare in aria completamente con decine di tonnellate di esplosivo il villaggio di Muhabbab, dove era stato insediata la cosiddetta 'fossa di Hezbollah', il centro della Today.it - Israele ha fatto esplodere un intero villaggio in Libano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo dieci giorni di intensi scontri, il 7012mo battaglione della brigata Alexandroni delle forze armate israeliane hasaltare in aria completamente con decine di tonnellate di esplosivo ildi Muhabbab, dove era stato insediata la cosiddetta 'fossa di Hezbollah', il centro della

In Libano torna il colera - Israele avanza a Sud : "Fatto esplodere un intero villaggio" - Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne... (Today.it)

