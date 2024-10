G7 salute: il focus sull’invecchiamento sano e duraturo sottolinea una questione critica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’invecchiamento sano è diventato un tema cruciale presso il G7 salute, con l’emergere della necessità di affrontare la questione per prevenire il collasso dei sistemi sanitari. Durante un convegno tenutosi presso il Ministero della salute in Italia, esperti e leader del settore hanno discusso i dati allarmanti riguardanti la crescente popolazione di anziani, in particolare gli ultranovantenni. Questo incontro ha messo in luce non solo le statistiche impressionanti, ma anche le varie strategie necessarie per garantire una vita migliore e più sana per le generazioni future. La crescita della popolazione anziana nei Paesi del G7 Secondo i dati presentati al convegno, la popolazione degli ultranovantenni nei Paesi del G7 si avvicina a 8 milioni, con l’Italia che si posiziona al vertice di questa statistica. Nel 2023, l’Italia ha registrato 849. Gaeta.it - G7 salute: il focus sull’invecchiamento sano e duraturo sottolinea una questione critica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’invecchiamentoè diventato un tema cruciale presso il G7, con l’emergere della necessità di affrontare laper prevenire il collasso dei sistemi sanitari. Durante un convegno tenutosi presso il Ministero dellain Italia, esperti e leader del settore hanno discusso i dati allarmanti riguardanti la crescente popolazione di anziani, in particolare gli ultranovantenni. Questo incontro ha messo in luce non solo le statistiche impressionanti, ma anche le varie strategie necessarie per garantire una vita migliore e più sana per le generazioni future. La crescita della popolazione anziana nei Paesi del G7 Secondo i dati presentati al convegno, la popolazione degli ultranovantenni nei Paesi del G7 si avvicina a 8 milioni, con l’Italia che si posiziona al vertice di questa statistica. Nel 2023, l’Italia ha registrato 849.

