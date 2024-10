Assalti alle aziende orafe, vertice con il prefetto: "Attenzione massima, lavoriamo per la sicurezza" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un rinnovato e ancora maggiore impegno per la prevenzione e il contrasto degli episodi criminosi nei confronti delle aziende orafe. È questo quanto emerso nell’incontro che il prefetto Clemente Di Nuzzo ha tenuto questa mattina in prefettura con una rappresentanza della Consulta orafa.“Vi è Arezzonotizie.it - Assalti alle aziende orafe, vertice con il prefetto: "Attenzione massima, lavoriamo per la sicurezza" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un rinnovato e ancora maggiore impegno per la prevenzione e il contrasto degli episodi criminosi nei confronti delle. È questo quanto emerso nell’incontro che ilClemente Di Nuzzo ha tenuto questa mattina in prefettura con una rappresentanza della Consulta orafa.“Vi è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza nelle aziende orafe : rafforzato l’impegno per prevenire crimini e tutelare il settore - È stata condivisa l’esigenza, in sinergia con i rappresentanti del settore orafo, di potenziare i sistemi di sicurezza passiva e adottare strategie efficaci lungo l’intera filiera produttiva per scoraggiare eventuali azioni criminali. L’incontro si è concluso in un clima cordiale, con l’impegno a rivedersi in futuri tavoli di lavoro. (Lortica.it)