Aria inquinata ma la Lombardia avrà 10 anni in più per adeguarsi Un errore

Brescia, 16 ottobre 2024 – Limiti più severi per i principali inquinanti atmosferici, ma la Lombardia può ottenere un rinvio di dieci anni rispetto agli altri Stati europei. La denuncia arriva da Cittadini per l'Aria, alla luce della nuova Direttiva europea approvata a Bruxelles che, oltre ai limiti più severi, include una previsione, fortemente voluta dalle autorità italiane e in particolare dalle regioni più inquinate della Pianura Padana, ossia Lombardia, Emilia Romagna Piemonte e Veneto, che potrebbe consentire, a certe condizioni, di ottenere un rinvio molto esteso, fino appunto a dieci anni, del termine del 2030 entro il quale raggiungere i nuovi obiettivi validi per gli altri Paesi europei.

