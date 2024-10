Sottopasso chiuso per i lavori dopo la caduta di calcinacci (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Sottopasso di via Luigi Fuccia a Marcianise, nei giorni scorsi interessato dalla caduta di alcuni calcinacci, è oggetto di lavori di ripristino e messa in sicurezza. Fino al termine delle operazioni, però, la strada rimarrà chiusa alla circolazione veicolare. L'ordinanza comunale di chiusura Casertanews.it - Sottopasso chiuso per i lavori dopo la caduta di calcinacci Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi via Luigi Fuccia a Marcianise, nei giorni scorsi interessato dalladi alcuni, è oggetto didi ripristino e messa in sicurezza. Fino al termine delle operazioni, però, la strada rimarrà chiusa alla circolazione veicolare. L'ordinanza comunale di chiusura

Dopo l'allagamento del sottopasso - via ai lavori per la sistemazione della viabilità in area Baldaccio - Dopo le polemiche per il vistoso allagamento del nuovo sottopasso, inaugurato solo poche settimane fa, e dopo il mea culpa recitato dall'assessore Marco Sacchetti, in via Baldaccio d'Anghiari, via Alessandro Dal Borro, viale Luigi Cittadini e viale dei Carabinieri partiranno i lavori di... (Arezzonotizie.it)

Al via i lavori per il sottopasso di Como Borghi - All’interno dell’intervento rientra anche l’adeguamento del sistema di informazioni al pubblico, attraverso panelli interattivi all’interno e all’esterno dello scalo, e l’impianto di altoparlanti per l’annuncio dei treni in transito. L’intervento prevede anche l’adeguamento della banchine, la realizzazione delle pensile e un nuovo impianto di videosorveglianza. (Ilgiorno.it)

Sottopasso della vergogna - dopo vent'anni cominciano i lavori - . I lavori, cominciati oggi 7 ottobre, pongono fine a 20 anni totale abbandono che hanno reso il tunnel pericolante, covo di balordi e tossici, orinatoio con tanto di tanfo. . Riaprirà entro fine novembre il sottopasso della stazione Barra della Circumvesuviana, noto come il sottopasso della vergogna. (Napolitoday.it)