Sciopero generale 18 ottobre: coinvolti anche settore sanitario, scuole e pubblica amministrazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 18 ottobre è stata proclamata una giornata di Sciopero generale nazionale che potrebbe causare numerose interruzioni nei servizi pubblici e privati. L'agitazione, indetta dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, avrà una durata di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, e coinvolgerà settori chiave come i trasporti pubblici, scuole, vigili del fuoco e pubblica amministrazione. Questo Sciopero è una forma di protesta contro varie problematiche sociali ed economiche, e mira a richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro e sulle riforme ritenute necessarie dai lavoratori. Ripercussioni sui trasporti e servizi pubblici Lo Sciopero del 18 ottobre è destinato a incidere soprattutto sui mezzi di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane, con possibili disagi per i pendolari nelle grandi città.

