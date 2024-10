Pontedera, donna di 50 anni scompare nel nulla: ricerche a tappeto (Di martedì 15 ottobre 2024) Scomparsa da Pontedera una donna di 50 anni, Flavia Mello Agonigi. E' stato il compagno a dare l'allarme venerdì scorso, 11 ottobre, alla Polizia di Stato, dopo che non riusciva più a rintracciare la 50enne.Alta, capelli neri e tratti sudamericani, la sua auto è stata avvistata l'ultima volta Pisatoday.it - Pontedera, donna di 50 anni scompare nel nulla: ricerche a tappeto Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scomparsa daunadi 50, Flavia Mello Agonigi. E' stato il compagno a dare l'allarme venerdì scorso, 11 ottobre, alla Polizia di Stato, dopo che non riusciva più a rintracciare la 50enne.Alta, capelli neri e tratti sudamericani, la sua auto è stata avvistata l'ultima volta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna scomparsa a Pontedera. Scatta l’allarme - ricerche a tappeto - La donna è irrintracciabile. L’allarme alla polizia è stato dato dal compagno. Pontedera, 14 ottobre 2024 – Una donna di 50 anni, Flavia Mello Agonigi, è scomparsa da venerdì nella zona di Pontedera. Il suo cellulare è spento e nessuno al momento sa che fine abbia fatto. L’ultimo avvistamento della sua auto sarebbe avvenuto nella zona di Capannoli, a Santo Pietro in Belvedere. (Lanazione.it)

Pontedera : arrestato dai carabinieri. Scippa il telefonino a una donna e chiede 50 euro per restituirlo - 500 euro a causa della presenza di alimenti privi delle necessarie etichette di tracciabilità. In collaborazione con i colleghi del Nas sono stati ispezionati due esercizi commerciali di rivendita di prodotti etnici ai cui gestori sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1. L’altro giorno i militari dell’Arma hanno arrestato uno spacciatore trovato con oltre un etto di cocaina. (Lanazione.it)