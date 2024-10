Petrolio ancora giù: pesano parole Netanyahu e report Opec e AIE (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo crollo dei prezzi del Petrolio. Ieri a spingere in basso i prezzi del greggio sono stati i timori scatenati dal calo della domanda dalla Cina: per il quinto mese consecutivo Pechino ha ridotto le importazioni di Petrolio. Un fattore che sta aumentando i timori di un indebolimento della domanda dopo che anche l’Opec ha tagliato le previsioni sulla domanda di Petrolio per il terzo mese consecutivo, così come ha fatto l’Agenzia Internazionale dell’Energia. Nel frattempo, scema anche l’allarme di possibili attacchi alle infrastrutture petroliere iraniane, che aveva fatto risalire le quotazioni dell’oro nero nell’ultimo periodo. Quifinanza.it - Petrolio ancora giù: pesano parole Netanyahu e report Opec e AIE Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo crollo dei prezzi del. Ieri a spingere in basso i prezzi del greggio sono stati i timori scatenati dal calo della domanda dalla Cina: per il quinto mese consecutivo Pechino ha ridotto le importazioni di. Un fattore che sta aumentando i timori di un indebolimento della domanda dopo che anche l’ha tagliato le previsioni sulla domanda diper il terzo mese consecutivo, così come ha fatto l’Agenzia Internazionale dell’Energia. Nel frattempo, scema anche l’allarme di possibili attacchi alle infrastrutture petroliere iraniane, che aveva fatto risalire le quotazioni dell’oro nero nell’ultimo periodo.

