Liberoquotidiano.it - 'Patto per il futuro', domani all'Università di Brescia incontro con l'economista Jeoffrey Sachs

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Sarà l'internazionalel'ospite dell'die del seminario "Una nuova visione per il: oltre l'Agenda 2030", in programma, mercoledì 16 ottobre, dalle 9.45, presso l'Aula Falcone Borsellino di Palazzo delle Mercanzie in Corso Mameli.è stato già insignito nel 2018 dall'ateneo lombardo della laurea ad honorem in management, green economy and sustainability. L'segue il Pre-Summit sul "per il," organizzato dalla rete delle Nazioni Unite Sustainable Development Solutions Network (Un-sdsn) a settembre a New York, al quale l'degli Studi diha partecipato in qualità di co-hosting institution della rete Sustainable Development Solutions Network (Sdsn) Italia.