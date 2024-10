Secoloditalia.it - Paolo Mieli sui dossier di Bitonto: “Tanti file per coprire i veri target, una spia agisce così” (video)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il bancario spione diche compulsava freneticamente migliaia di, mischiando leader politici a personaggi del mondo dello spettacolo, incrociando il presidente del Consiglio e sua sorella con il cantante Al Bano e i conti giacenti del defunto Maradona non ha convintospiega che la tecnica di Coviello è quella da manuale del “perfetto spione” Il giornalista e storico, già direttore del Corriere della Sera, nello studio de La 7, a L’aria che tira, sollecitato dal conduttore David Parenzo, fornisce una lettura meno ingenua di quella fornita dallo stesso bancario. La difesa, avvalorata con toni compiacenti da molti giornali, è che l’impiegato di Banca Intesa, Vincenzo Coviello lo avrebbe fatto come forma di morbosa curiosità e non per secondi fini o perché ingaggiato da qualcuno per farlo.