Ilprimatonazionale.it - Nardò, Fratelli (coltelli) d’Italia: consigliere contesta un evento “troppo di destra”

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ott – Le polemiche sull’organizzazione di unculturale sono sempre esistite e nascono per svariati motivi, ultimamente ne siamo travolti quasi quotidianamente, però è abbastanza insolito quando queste critiche vengono fatte da un componente, che teoricamente, fa parte della stessa parte politica o ideale., il festival con ospiti diche non va giù allaProprio questo è avvenuto durante il consiglio comunale di, in provincia di Lecce, della scorsa settimana in cui ildi opposizione in quota, Alberto Gatto, ha criticato aspramente l’organizzazione da parte dell’amministrazione comunale della rassegna letteraria “La Neretina. Festival della cultura controcorrente”.