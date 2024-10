Multe aumentate del 40%: telecamere su Ztl e corsie preferenziali decisive (Di martedì 15 ottobre 2024) Quasi 110 mila Multe in più in un solo anno. I dati definitivi della polizia locale certificano come le nuove telecamere puntate su Ztl e soprattutto sulle corsie preferenziali riservate a bus e taxi, abbiano contribuito ad aumentare le sanzioni del 40% solo nel 2023. Solo grazie alle telecamere Padovaoggi.it - Multe aumentate del 40%: telecamere su Ztl e corsie preferenziali decisive Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quasi 110 milain più in un solo anno. I dati definitivi della polizia locale certificano come le nuovepuntate su Ztl e soprattutto sulleriservate a bus e taxi, abbiano contribuito ad aumentare le sanzioni del 40% solo nel 2023. Solo grazie alle

