Milano, il sindaco Sala parla dello stadio: "Vicini a chiudere il cerchio con le squadre" (Di martedì 15 ottobre 2024) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul tema stadio a margine del Forum della Rigenerazione urbana, in corso a Milano: "A breve saremo in condizioni di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse. Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell'Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione". Sala ha poi definito tali 'presupposti': "Il primo è il valore di cessione dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine. Il secondo riguarda invece i limiti del vincolo". Infine, per concludere: "Il fatto di essere Vicini o meno a una soluzione dipende dalla volontà delle squadre, ma siamo senz'altro Vicini a un confronto".

