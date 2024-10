Lanazione.it - Lavori di demolizione di un’ala dell’ospedale di vallata per la costruzione della casa di comunità: le considerazioni di Vagnoli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Sono partiti ieri mattina ididi una porzione di edificiodila cui riè destinata ad ospitare ladi Bibbiena. Il Sindaco Filippocome Presidenteconferenza zonale socio-sanitaria dei sindaci commenta: “Vorrei celebrare questo momento perché rappresenta un inizio significativo per la nostrae per il Casentino. Innanzitutto Grazie a Regione Toscana, al Direttore generale D’Urso, alla Direttrice Marzia Sandroni, ma anche a tutta la struttura tecnica del Casentino con la quale ci siamo spesso incontrati per definire ie capire come contenere i disagi ai cittadini.