Italia, Spalletti in conferenza stampa: ”La leggerezza non deve diventare presunzione” (Di martedì 15 ottobre 2024) Luciano Spalletti soddisfatto si presenta in conferenza stampa dopo il netto successo per 4-1 ottenuto contro Israele a Udine nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League Vittoria che consente alla Nazionale di mantenere la vetta della classifica a +1 sulla Francia (vittoriosa 2-1 nell’altra sfida del girone sul campo del Belgio, ora a -6 dagli azzurri). Queste le parole di Spalletti: Spalletti: “La leggerezza non deve diventare presunzione” “Potevamo segnare di più ma non era facile arrivare così tante volte in porta, perché gli avversari sono stati bravi come atteggiamento di squadra. Abbiamo trovato i temi di gioco giusti e fatto una grande partita”. Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti in conferenza stampa: ”La leggerezza non deve diventare presunzione” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lucianosoddisfatto si presenta indopo il netto successo per 4-1 ottenuto contro Israele a Udine nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League Vittoria che consente alla Nazionale di mantenere la vetta della classifica a +1 sulla Francia (vittoriosa 2-1 nell’altra sfida del girone sul campo del Belgio, ora a -6 dagli azzurri). Queste le parole di: “Lanon” “Potevamo segnare di più ma non era facile arrivare così tante volte in porta, perché gli avversari sono stati bravi come atteggiamento di squadra. Abbiamo trovato i temi di gioco giusti e fatto una grande partita”.

