Sport.quotidiano.net - Inter, difesa in bilico. Dubbio Acerbi-De Vrij. Casting per il rinforzo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il punto vero e proprio si farà in primavera. È così per impostazione generale, lo è ancor di più se le decisioni da prendere, da parte della dirigenza dell’, riguardano dei giocatori che hanno superato la trentina. Francescoe Stefan De, già rivali per un posto in campo nello scacchiere di Inzaghi, si avviano a un ballottaggio anche per la permanenza in rosa nel 2025/26. Difficile rimangano entrambi. Come ha detto ieri Federico Pastorello, agente dei due difensori, a Tuttomercatoweb, "è ancora molto presto, ma ci sono delle clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. Il nostro dovere è tenere gli occhi aperti, nel caso in cui la società dovesse decidere di non tenere i ragazzi servirà trovare una soluzione adeguata, ma entrambi sarebbero felici di rimanere". La situazione inè fluida.