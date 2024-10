Giovane nasconde pistola e droga in casa, l’arma era dentro una stampante: arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) AGUGLIANO - Una soffiata arrivata ai carabinieri fa scoprire un Giovane con droga e pistola trovate in casa. arrestato un 23enne italiano. Le manette sono scattate questa mattina, all’alba, in una abitazione di Agugliano. I militari hanno fatto un blitz, presentandosi nell’appartamento dove Anconatoday.it - Giovane nasconde pistola e droga in casa, l’arma era dentro una stampante: arrestato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGUGLIANO - Una soffiata arrivata ai carabinieri fa scoprire uncontrovate inun 23enne italiano. Le manette sono scattate questa mattina, all’alba, in una abitazione di Agugliano. I militari hanno fatto un blitz, presentandosi nell’appartamento dove

