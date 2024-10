Daniele Rezza, l'assassino di Rozzano: come ha passato le ore dopo aver ucciso per le cuffiette da 14 euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Rozzano, 15 ottobre 2024 – “Mio padre era incredulo, secondo me: come ci rimani quando pensi che un figlio di 19 anni uccide una persona? Quella mattina gliel’ho detto che ero stato io, ma lui non ci credeva”, e poi “non riusciva ad accettarlo”. Daniele Rezza, rispondendo alle domande del gip Domenico Santoro, ha confermato di aver raccontato al padre di aver ucciso una persona, Manuel Mastrapasqua, perché “volevo prendergli tutto per rivenderlo”. Il racconto, i racconti E l’uomo, particolare che emerge dai verbali, venerdì lo avrebbe anche accompagnato da Rozzano a Cermenate, nel Comasco, dove Rezza ha incontrato un gruppo di amici. “A questi ragazzi – ha spiegato al gip – ho detto tutto quello che era accaduto. Io volevo già andare a costituirmi la sera stessa, ma i miei genitori ancora non ci credevano. Prima di costituirmi volevo salutare i miei amici”. Ilgiorno.it - Daniele Rezza, l'assassino di Rozzano: come ha passato le ore dopo aver ucciso per le cuffiette da 14 euro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – “Mio padre era incredulo, secondo me:ci rimani quando pensi che un figlio di 19 anni uccide una persona? Quella mattina gliel’ho detto che ero stato io, ma lui non ci credeva”, e poi “non riusciva ad accettarlo”., rispondendo alle domande del gip Domenico Santoro, ha confermato diraccontato al padre diuna persona, Manuel Mastrapasqua, perché “volevo prendergli tutto per rivenderlo”. Il racconto, i racconti E l’uomo, particolare che emerge dai verbali, venerdì lo avrebbe anche accompagnato daa Cermenate, nel Comasco, doveha incontrato un gruppo di amici. “A questi ragazzi – ha spiegato al gip – ho detto tutto quello che era accaduto. Io volevo già andare a costituirmi la sera stessa, ma i miei genitori ancora non ci credevano. Prima di costituirmi volevo salutare i miei amici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - la gravidanza di Ilaria Clemente : come lo ha detto a Daniele e il nome che avrebbe scelto per il figlio - […] “L’ho capito subito che era lui quello giusto. Si tratta appunto di Ilaria Clemente che ha dovuto di conseguenza abbandonare la casa del reality show di Canale 5. Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. La ragazza è stata intervistata da Chi e ha raccontato il retroscena sulla gravidanza, ha parlato del suo compagno e del nome che avrebbe scelto per il ... (361magazine.com)

Al via la nuova stagione Comedy del Capitol : primo ospite Daniele Fabbri - Prende il via la nuova stagione Comedy del Capitol con un comedian tagliente ed amatissimo : ??????? ??????. Daniele dice che ha sbagliato tutto, che non voleva fare il comico impegnato: lui sognava di fare lo scemo come faceva da piccolo e far ridere la gente. Poi si è innamorato di una... (Pordenonetoday.it)

Daniele Novara : “Lo smartphone a 14 anni non è solo una provocazione : come per l’ alcool contano i tempi” - Il pedagogista: “Nessuno farebbe guidare un’auto a un bambino di dieci anni: ma nel dubbio, la legge lo vieta”. (Bologna.repubblica.it)