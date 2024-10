Audiovisivo, nel 2023 in Italia investimenti da oltre 2 miliardi (Di martedì 15 ottobre 2024) oltre 2 miliardi di investimenti, l’11 per cento in più, e una crescita dell’occupazione pari al 3,5 per cento nel 2023. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Apa, l’Associazione produttori audiovisivi, presentato a Roma durante il MIA Market dalla presidente Chiara Sbarigia. Con oltre 12 miliardi di euro, i ricavi hanno registrato una crescita del 20 per cento rispetto a 12 mesi prima. In testa c’è la televisione con 8,2 miliardi, pari al 71 per cento del totale, seguita dalle piattaforme on demand con 2,8 miliardi. La restante quota proviene dalle sale cinematografiche con 0,51 miliardi fra gli incassi e gli investimenti pubblicitari, tanto che il box office nazionale dovrebbe avvicinarsi già nel corso dell’anno ai livelli prepandemici. Lettera43.it - Audiovisivo, nel 2023 in Italia investimenti da oltre 2 miliardi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di, l’11 per cento in più, e una crescita dell’occupazione pari al 3,5 per cento nel. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Apa, l’Associazione produttori audiovisivi, presentato a Roma durante il MIA Market dalla presidente Chiara Sbarigia. Con12di euro, i ricavi hanno registrato una crescita del 20 per cento rispetto a 12 mesi prima. In testa c’è la televisione con 8,2, pari al 71 per cento del totale, seguita dalle piattaforme on demand con 2,8. La restante quota proviene dalle sale cinematografiche con 0,51fra gli incassi e glipubblicitari, tanto che il box office nazionale dovrebbe avvicinarsi già nel corso dell’anno ai livelli prepandemici.

