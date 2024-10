Abbonamento Mosaico è ancora disponibile (Di martedì 15 ottobre 2024) La Stagione Sinfonica è già iniziata? Niente paura! Sei ancora in tempo a sottoscrivere l’Abbonamento Mosaico! Infatti all’Abbonamento classico, Abbonamento fisso a 30 o 15 concerti, si affianca quest’anno l’Abbonamento Mosaico, formula di Abbonamento a 15 o 10 concerti, componibile a piacimento scegliendo gli appuntamenti al momento dell’acquisto da tre diverse categorie della Stagione Sinfonica. Un’opportunità in più per costruire la propria esperienza all’Auditorium, modellando un percorso d’ascolto a piacere in base ai propri gusti. Ilgiorno.it - Abbonamento Mosaico è ancora disponibile Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Stagione Sinfonica è già iniziata? Niente paura! Seiin tempo a sottoscrivere l’! Infatti all’classico,fisso a 30 o 15 concerti, si affianca quest’anno l’, formula dia 15 o 10 concerti, componibile a piacimento scegliendo gli appuntamenti al momento dell’acquisto da tre diverse categorie della Stagione Sinfonica. Un’opportunità in più per costruire la propria esperienza all’Auditorium, modellando un percorso d’ascolto a piacere in base ai propri gusti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ravenna d’oro, tante iniziative dedicate all’arte e al mosaico. Piazza piena per Giacobazzi - Ravenna, 13 ottobre 2024 – Le risate suscitate dall’irresistibile (e non banale) comicità di Giuseppe Giacobazzi hanno chiuso ieri sera in piazza del Popolo la prima giornata della Notte d’Oro. L’arti ... (ilrestodelcarlino.it)

La stagione 2024-2025 del Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno - 25 appuntamenti tra prosa, danza, musica, comicità e teatro per ragazzi compongono il ricco e variegato mosaico della stagione 2024-25 del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, nata dalla rinnovata ... (nonsolocinema.com)

Biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici: un fardello per gli studenti. I dati delle più importanti città - I costi dei biglietti e degli abbonamenti per i mezzi pubblici rappresentano una delle principali voci di spesa per gli studenti italiani, subito dopo il corredo scolastico. Nonostante le agevolazioni ... (orizzontescuola.it)