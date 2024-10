Ilveggente.it - Tifosi devastati, annuncio shock: ritiro Verstappen

(Di lunedì 14 ottobre 2024): nuovi attriti tra il campione del mondo e la F1 dopo la vicenda della parolaccia in conferenza stampa. Il mese di stop non ha fatto altro che accrescere la voglia di Formula 1 tra gli appassionati di tutto il mondo. Sì perché il Mondiale, rispetto a quanto accaduto nelle ultime stagioni, è ancora apertissimo a soli 6 Gp dalla fine. La McLaren – ed in parte anche la Ferrari – dallo scorso giugno sta dando l’impressione di aver trovato il modo di andare più veloce della Red Bull, dominatrice incontrastata ormai da qualche anno. Max, in corsa per vincere l’ennesimo Mondiale – Il Veggente (Ansa)Il pluricampione del mondo in carica Maxnon riesce a vincere un Gp da più di tre mesi e il suo rivale, Lando Norris, ne ha approfittato per ridurre il distacco nella classifica piloti.