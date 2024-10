Tennis: Binaghi "Sinner ha dominato contro il più forte della storia" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della FITP commenta il trionfo dell'azzurro al Masters 1000 di Shanghai ROMA - "Ho visto un grande Sinner, che ha dominato e gestito con grande consapevolezza, la consapevolezza di chi sa di essere oggi il più forte al mondo, quello che è stato il più grande giocatore della storia del Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Binaghi "Sinner ha dominato contro il più forte della storia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidenteFITP commenta il trionfo dell'azzurro al Masters 1000 di Shanghai ROMA - "Ho visto un grande, che hae gestito con grande consapevolezza, la consapevolezza di chi sa di essere oggi il piùal mondo, quello che è stato il più grande giocatoredel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ranking ATP (14 ottobre 2024) : Jannik Sinner dominatore del circuito. Alcaraz a distanza siderale - 7), il norvegese Casper Ruud (n. 36), Matteo Berrettini (n. TOP-200 ITALIANI Lunedì 14 ottobre 2024 1. Jannik Sinner 11920 2. 3), il serbo Novak Djokovic (n. Matteo Arnaldi 135542. 42), Luciano Darderi (n. 18). 44), Lorenzo Sonego (n. Fabio Fognini 72197. Fuori dal gruppo degli “eletti” il polacco Hubert Hurkacz (n. (Oasport.it)

Tennis - Jannik Sinner dominatore del circuito secondo i Big Data : numeri eloquenti - 708 rpm) Effetto del rovescio = 2. Il colpi da fondo dell’altoatesino sono stati rappresentati da valori in termini di qualità: 8,8 con il dritto e 8,48 con il rovescio. Se Sinner ha l’avversario in pugno, difficilmente non andrà a segno: nessuno nell’ATP ha un tasso di “conversione” su ogni punto migliore di lui, con il 73% di punti vinti ogni volta che si trova in posizione di attacco. (Oasport.it)

L’analisi di Puppo : “Sinner ha dominato Medvedev. Coppa Davis? Meglio non andare per un motivo” - L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 il russo Daniil Medvedev, garantendosi per la prima volta in carriera la qualificazione al penultimo di questo Major e nei fatti diventando il primo italiano della storia ad aver raggiunto almeno le semifinali di tutti gli Slam. Draper è un giocatore che esprime un tennis molto aggressivo, ma non penso sia strutturato per fronteggiare ... (Oasport.it)