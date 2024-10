Sostenibilità, dalla filiera etica al pack: Icam presenta i suoi impegni (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri del sesto bilancio Oltre 21mila ore di formazione distribuite tra tutti i dipendenti della sede di Orsenigo; 6.900 agricoltori, nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono, coinvolti nella formazione sulle pratiche agronomiche sostenibili; 26.068 tonnellate di fave di cacao acquistate nel 2023 per gran parte certificate; Codice Etico di Icam sottoscritto Sbircialanotizia.it - Sostenibilità, dalla filiera etica al pack: Icam presenta i suoi impegni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri del sesto bilancio Oltre 21mila ore di formazione distribuite tra tutti i dipendenti della sede di Orsenigo; 6.900 agricoltori, nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono, coinvolti nella formazione sulle pratiche agronomiche sostenibili; 26.068 tonnellate di fave di cacao acquistate nel 2023 per gran parte certificate; Codice Etico disottoscritto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazione e sostenibilità - il progetto di Fonarcom e Ciforma : seminare conoscenza per coltivare il futuro - L'11 e il 12 ottobre, nella cornice dei giardini delle Ville pontificie di Castel Gandolfo, oggi sede del Centro di Alta Formazione Laudato si' per la realizzazione del Borgo Laudato si', i rappresentanti di Fonarcom, dell'associazione Ciforma, di Confsal e di CIFA hanno incontrato un primo gruppo di agenzie formative che collaborano con il fondo e che hanno aderito al progetto Diventa green ... (Liberoquotidiano.it)

Aziende e sostenibilità - la formazione strumento per la transizione - In tale contesto diventano fondamentali anche i processi di formazione interni che consentano la transizione. Dati recenti dimostrano che oltre il cinquanta per cento delle imprese manifatturiere e di servizi italiane ha già intrapreso azioni per la sostenibilità, anche per rispondere all’altrettanto crescente sensibilità della clientela verso il consumo sostenibile. (Unlimitednews.it)

Innovazione tecnologica a sostenibilità : il futuro passa dalla formazione - La crescita e lo sviluppo di un territorio passano necessariamente da investimenti in settori strategici e innovativi – come la tecnologia – così da creare modelli economici efficaci e funzionanti. Questo però non può prescindere da una formazione preliminare di alto livello, che plasmi... (Brindisireport.it)