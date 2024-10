Ruby Ter, Cassazione dispone appello bis per corruzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso proposto dalla procura generale della corte d’appello di Milano, sul processo Ruby ter, limitatamente al reato di corruzione in atti giudiziari, annullando di fatto le 25 assoluzioni del primo grado di giudizio. Nella scorsa udienza il pg della Cassazione aveva sollecitato l’annullamento della sentenza di primo grado emessa dai giudici della settima sezione penale dei tribunale di Milano. Lapresse.it - Ruby Ter, Cassazione dispone appello bis per corruzione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I giudici della Corte dihanno accolto il ricorso proposto dalla procura generale della corte d’di Milano, sul processoter, limitatamente al reato diin atti giudiziari, annullando di fatto le 25 assoluzioni del primo grado di giudizio. Nella scorsa udienza il pg dellaaveva sollecitato l’annullamento della sentenza di primo grado emessa dai giudici della settima sezione penale dei tribunale di Milano.

