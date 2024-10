Ilfattoquotidiano.it - Regionali Emilia-Romagna, ultime trattative per il “campo larghissimo”: anche i riformisti con de Pascale e renziani senza simbolo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha tempo fino a sabato prossimo, Michele de, candidato del centrosinistra in, per mettere d’accordo all’interno del suo “”, come lo chiamano molti dem, il M5s e Italia Viva. Una corsa al fotofinish prima della scadenza per la consegna delle liste, dopo mesi die attimi di grande tensione tra le due formazioni politiche, con Matteo Renzi che ha imposto ildi Iv in coalizione dopo il veto del leader pentastellato, Giuseppe Conte, in tv. Una frattura dellargo che ha richiesto un’opera di mediazione certosina da parte di De, con entrambi gli esponenti.