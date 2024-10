Lanazione.it - Provincia, arriva Carletti: "Chi me l’ha fatto fare?. Fuori dalla comfort zone c’è una grande sfida"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Michela Berti SIENA "Ho studiato filosofia perché mi sono sempre fatta tante domande. Ho trovato risposte? Anche, ma soprattutto strumenti per leggere la realtà e la sua complessità. A volte guardarla con una certa distanza aiuta a non farsi travolgere". Agnese, sindaca di San Casciano dei Bagni, oggi si insedia in. Hauna tesi sull’etica. Etica-politica- amministrazione, come si coniugano queste parole? "Teoricamente sono la faccia della stessa medaglia perchépolitica significa mettersi a disposizione dei cittadini, della comunità. Lo si dovrebbecon integrità morale per prendere scelte più giuste per tutte. Anche nelle discussioni più delicate per le scelte da, se uno tiene sempre a mente che l’obiettivo delle decisioni è il bene dei cittadini e del territorio, mai il bene personale, allora sceglie bene e i cittadini apprezzano.