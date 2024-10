Ilnapolista.it - Politano e la sua permanenza a Napoli, l’agente rivela: «Ha perso tanti soldi per restare»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario Giuffredi,di Matteo, ha parlato a Radio Crc delle voci rincorse di un possibile trasferimento dell’ala; Giuffredi ha tenuto a rassicurare tutti i tifosi delche il calciatore non è mai voluto andar via. Giuffredi su: «Haper» «voleva. Abbiamo, ma siamo felici sia rimasto. E’ un giocatore globale e completo, fa bene entrambe le fasi. E’ stato uno dei pochi a salvarsi l’anno scorso». E sul rapporto con l’ex tecnico Luciano Spalletti, ora ct dell’Italia: «Ho discusso varie volte con Spalletti, ho sempre cercato di difendere i miei calciatori, è normale. L’importante è non portare rancore. Sono situazioni tattiche».