Parte tutto da un semplice Sms. Ecco come difendersi dalla “truffa delle PostePay” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “truffa della PostePay”, Ecco come funziona (e come difendersi) – Con una allarmante cadenza, torniamo a occuparci di truffe, anzi cybertruffe. Le insidie sono sempre dietro l’angolo, ogni volta più sofisticate e talmente verosimili da far cadere in trappola più d’uno. Quella di cui stiamo per parlare, ad esempio, fa leva proprio sul timore di essere stati truffati, per poi mettere in atto la vera truffa. come a dire: oltre al danno la beffa. Vediamo in cosa consiste l’ultima frode online. L’allarme proveniva via Sms da un’utenza telefonica risultante riferibile a PosteInfo, dunque un 21enne di Parma, dopo aver ricevuto la segnalazione di un accesso anomalo al proprio conto PostePay, ha in assoluta buona fede seguito tutte le istruzioni che due truffatori, infine individuati dai carabinieri di Parma in una coppia di Frosinone, gli hanno lasciato. Urbanpost.it - Parte tutto da un semplice Sms. Ecco come difendersi dalla “truffa delle PostePay” Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “della”,funziona (e) – Con una allarmante cadenza, torniamo a occuparci di truffe, anzi cybertruffe. Le insidie sono sempre dietro l’angolo, ogni volta più sofisticate e talmente verosimili da far cadere in trappola più d’uno. Quella di cui stiamo per parlare, ad esempio, fa leva proprio sul timore di essere statiti, per poi mettere in atto la veraa dire: oltre al danno la beffa. Vediamo in cosa consiste l’ultima frode online. L’allarme proveniva via Sms da un’utenza telefonica risultante riferibile a PosteInfo, dunque un 21enne di Parma, dopo aver ricevuto la segnalazione di un accesso anomalo al proprio conto, ha in assoluta buona fede seguito tutte le istruzioni che duetori, infine individuati dai carabinieri di Parma in una coppia di Frosinone, gli hanno lasciato.

