Mondiali di Ciclismo su Pista, l'Italia in gara dal 16 al 20 ottobre: obiettivo medaglie (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Azzurri del Ciclismo su Pista si preparano per gli imminenti Mondiali, che si svolgeranno a Ballerup in Danimarca, dal 16 al 20 ottobre. Nel piccolo comune alle porta di Copenaghen, l'Italia punta alle medaglie. Di seguito i convocati e il programma delle gare – Fonte agc/coni.it Al maschile saranno in gara Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Simone Consonni, Renato Favero, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Antonio Stefano Minuta, Manilo Moro, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Michele Scartezzini ed Elia Viviani. Grande assente Filippo Ganna, campione del mondo in carica nell'inseguimento individuale. Il piemontese ha deciso di chiudere in anticipo la stagione alla Gran Piemonte su strada, lo scorso 10 ottobre. Anche al femminile mancherà una delle punte di diamante della Nazionale azzurra, ovvero Elisa Balsamo.

Ciclismo : Mondiali su pista. 21 azzurri a caccia di medaglie a Ballerup - Al maschile saranno in gara . In Danimarca la nazionale italiana pronta a salire ancora sul podio iridato ROMA - Il tecnico della Nazionale italiana Marco Villa ha diramato le convocazioni per i Mondiali di ciclismo su pista, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Ballerup, in Danimarca. (Ilgiornaleditalia.it)

Ciclismo su pista - i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 : presenti Milan e Viviani - assente Ganna - Una scelta per tirare un po’ il fiato dopo un’annata in cui Pippo si è diviso tra strada e pista, tenendo conto dell’impegno alle Olimpiadi di Parigi. La Nazionale italiana cercherà di recitare un ruolo da protagonista, dovendo però fare i conti l’assenza rilevante di Filippo Ganna. Ci sarà l’eterno Elia Viviani, strepitoso nei Giochi di Parigi con Simone Consonni nell’argento della Madison. (Oasport.it)

Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024 : programma - orari - tv - streaming - In streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN. CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 Mercoledì 16 ottobre 11:30 – qualificazioni Inseguimento a squadre femminile 12:47 – qualificazioni Inseguimento a squadra maschile 13:59 – qualificazioni Team Sprint femminile 14:27 – qualificazioni Team Sprint maschile 18:32 – 1° turno Team Sprint femminile 18:46 – 1° ... (Oasport.it)