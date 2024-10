Italia-Israele, a Udine scritte contro Comune e Regione. Fedriga: “Emblema dell’antisemitismo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una serie di scritte sono comparse nella notte nei pressi di palazzo d’Aronco, sede del Comune di Udine, sede di Italia-Israele di Nations League in programma questa sera, e davanti alla sede della Regione Friuli-Venezia Giulia, con l’accusa di essere “complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio”. Alle 17 è invece in programma un corteo di protesta e pro Palestina lungo le vie del centro. Sui luoghi in cui sono apparse le scritte è al lavoro la Digos, che, grazie anche alle immagini delle telecamere, hanno avviato le indagini per risalire agli autori, mentre gli operai le stanno rimuovendo. “Ci troviamo di fronte all’Emblema dell’antisemitismo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una serie disono comparse nella notte nei pressi di palazzo d’Aronco, sede deldi, sede didi Nations League in programma questa sera, e davanti alla sede dellaFriuli-Venezia Giulia, con l’accusa di essere “complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio”. Alle 17 è invece in programma un corteo di protesta e pro Palestina lungo le vie del centro. Sui luoghi in cui sono apparse leè al lavoro la Digos, che, grazie anche alle immagini delle telecamere, hanno avviato le indagini per risalire agli autori, mentre gli operai le stanno rimuovendo. “Ci troviamo di fronte all’

