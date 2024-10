Il disastroso rigore di Calhanoglu, gol annullato e punizione per l’Islanda: il regolamento è chiaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio tocco di Calhanoglu sul dischetto al momento del calcio di rigore in Islanda-Turchia. Gol annullato e punizione per i padroni di casa. Fanpage.it - Il disastroso rigore di Calhanoglu, gol annullato e punizione per l’Islanda: il regolamento è chiaro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio tocco disul dischetto al momento del calcio diin Islanda-Turchia. Golper i padroni di casa.

