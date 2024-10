Disavventura per la Nigeria di Lookman: calciatori bloccati per 14 ore in aeroporto in Libia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattordici ore bloccati in aeroporto, senza cibo né un posto per dormire, con le uscite bloccate dalle forze dell’ordine: è l’incubo che sta vivendo la nazionale di calcio della Nigeria in Libia, dove nella serata di martedì 15 ottobre è prevista la sfida con la selezione di casa, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Il volo originariamente diretto a Bengasi, a una ventina di chilometri dalla città di Benina dove è in programma la sfida, è stato improvvisamente dirottato senza alcuna spiegazione su Al Abraq, che dista invece più di 200 chilometri. Bergamonews.it - Disavventura per la Nigeria di Lookman: calciatori bloccati per 14 ore in aeroporto in Libia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattordici orein, senza cibo né un posto per dormire, con le uscite bloccate dalle forze dell’ordine: è l’incubo che sta vivendo la nazionale di calcio dellain, dove nella serata di martedì 15 ottobre è prevista la sfida con la selezione di casa, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Il volo originariamente diretto a Bengasi, a una ventina di chilometri dalla città di Benina dove è in programma la sfida, è stato improvvisamente dirottato senza alcuna spiegazione su Al Abraq, che dista invece più di 200 chilometri.

