"Di giorno e di notte": giallo familiare che svela la storia controversa di Palermo in prima nazionale al Teatro Biondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, alle ore 21, debutta in prima assoluta nella Sala Strehler del Teatro Biondo, "Di giorno e di notte" di Beatrice Monroy con la regia di Cinzia Maccagnano. Libero adattamento del romanzo "notte, giorno, notte", scritto dalla stessa Monroy e pubblicato da Giulio Perrone Palermotoday.it - "Di giorno e di notte": giallo familiare che svela la storia controversa di Palermo in prima nazionale al Teatro Biondo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, alle ore 21, debutta inassoluta nella Sala Strehler del, "Die di" di Beatrice Monroy con la regia di Cinzia Maccagnano. Libero adattamento del romanzo "", scritto dalla stessa Monroy e pubblicato da Giulio Perrone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

As racconta le regole del metodo Flick : “I giocatori vengono pesati ogni giorno prima dell’allenamento” - Alla fine della giornata, i giocatori avranno trascorso circa cinque ore alla Ciutat Esportiva”. Mantiene un eccellente rapporto con tutti i suoi giocatori, basato sul rispetto e sull’impegno. 00 o più tardi e il volo dura più di un’ora e mezza, la squadra pernotta nella città in cui si è disputata la partita. (Ilnapolista.it)

Morabito : “Buongiorno è stata la prima scelta di Conte” - Se fosse rimasto al Napoli sarebbe stato un problema anche dal punto di vista della gestione del gruppo, ma per fortuna l’hai ceduto seppur in prestito. Dovremmo tirare le orecchie a Ten Hag per la cessione di McTominay, è grave aver ceduto un giocatore così a 30 mln. Vincenzo Morabito, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. (Terzotemponapoli.com)

Radio Goal – Neres vale tre Lozano - Buongiorno? E’ stata la prima scelta di Conte e su Raspadori… - Lukaku ha dimostrato che Conte ha fatto la scelta giusta nonostante lo scetticismo generale. In più in panchina oggi hai Neres e Gilmour”. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Neres vale tre Lozano. Nelle ultime ore però c’è stato un sondaggio per Tomori del Milan. (Terzotemponapoli.com)