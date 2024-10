Al via “Arte e sapori” al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'articolo Al via “Arte e sapori” al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Al via “Arte e sapori” al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'articolo Al via “” alSud” diTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il parco commerciale festeggia il primo compleanno : a Formì l'esibizione gratuita dei "The Kolors" - La musica dei The Kolors per festeggiare il primo compleanno di Formì. L’amatissima band, protagonista di grandi successi come “Karma”, “Italodisco” e “Un ragazzo una ragazza”, salirà sul palco del distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì domenica 27 ottobre, per... (Forlitoday.it)

Nasce Aponense - il parco commerciale delle terme euganee - Il nuovo Aponense - Parco Commerciale delle Terme ad Abano Terme accoglie le aperture di Prénatal e Toys Center, insegne di Prg Retail Group che affiancano le famiglie in tutte le sue tappe, dalla nascita alla crescita, accompagnando i momenti di gioco e intrattenimento di tutte e tutti ad ogni... (Padovaoggi.it)

Pienone al parco commerciale “Grande Sud” per il live di Ivan Granatino - L'articolo Pienone al parco commerciale “Grande Sud” per il live di Ivan Granatino sembra essere il primo su Teleclubitalia. . (Teleclubitalia.it)