Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Ningbo 2024 per la giornata di lunedì 14 ottobre. Al via il tabellone principale del torneo con le prime cinque gare di singolare: in campo le teste di serie Daria Kasatkina, numero 5, e Paula Badosa, numero 8 del seeding. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo con gli orari italiani. CENTER COURT Dalle 8.00 – (5) Kasatkina vs Bondar a seguire – Wang vs (Q) Rakhimova a seguire – Shnaider vs (8) Badosa COURT 7 Dalle 8.00 – Dolehide vs Putintseva a seguire – M. Andreeva vs (Q) Lepchenko Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il, glie l’didel WTA 500 diper la giornata di14. Al via il tabellone principale del torneo con le prime cinque gare di singolare: in campo le teste di serie Daria Kasatkina, numero 5, e Paula Badosa, numero 8 del seeding. Di seguito tutti gli incontri inin questa prima giornata del torneo con gliitaliani. CENTER COURT Dalle 8.00 – (5) Kasatkina vs Bondar a seguire – Wang vs (Q) Rakhimova a seguire – Shnaider vs (8) Badosa COURT 7 Dalle 8.00 – Dolehide vs Putintseva a seguire – M. Andreeva vs (Q) Lepchenko Wtadi14SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Ningbo 2024 - Sara Errani potrebbe affrontare l’amica e campionessa olimpica Jasmine Paolini! - Errani quest’oggi si è imposta contro la padrona di casa Ma Yexin, numero 264 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco. Quest’ultima, in qualità di n. Le azzurre, già qualificate per le WTA Finals, hanno deciso di tirare il fiato e concentrarsi nei match di singolare dell’evento asiatico, torneo in cui la toscana è testa di serie n. (Oasport.it)

WTA Ningbo 2024 - Sara Errani supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale - La numero 264 del mondo non concede occasioni ad Errani e va a chiudere il set sul 6-4. L’azzurra ha ottenuto il 60% dei punti con la prima ed il 40% con la seconda; mentre dall’altra parte la cinese Ma ha fatto grande fatica nei propri turni di servizio, conquistando solo il 44% dei punti con la prima. (Oasport.it)

Wta Ningbo 2024 : Errani vince in tre set e accede al tabellone principale - The post Wta Ningbo 2024: Errani vince in tre set e accede al tabellone principale appeared first on SportFace. Dopo un primo set dominato con tanto di bagel rifilato all’avversaria, nel secondo parziale la padrona di casa è riuscita a trovare le giuste contromisure rientrando così in partita. . Al primo turno aveva invece superato in due set Gao Xinyu. (Sportface.it)