Umbria | furto e inseguimento a tutto gas con sparo

Furto e inseguimento con sparo lungo le strade di Terni : un arresto della polizia - . In azione, come riporta in prima battuta il quotidiano on line UmbriaOn, gli agenti della squadra volante di Terni, dopo che una banda composta da tre o quattro persone aveva rubato un suv della Mercedes nella. . Furto e inseguimento con sparo all’alba di oggi, 13 ottobre, lungo le strade di Terni. (Ternitoday.it)

