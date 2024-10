Tajani: “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Ora stiamo revocando la cittadinanza L'articolo Tajani: “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Tajani: “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "addiritturacinqueche erano riusciti ad avere il. Ora stiamo revocando la cittadinanza L'articolo: “con” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani : “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. (Adnkronos) – "Abbiamo addirittura scoperto cinque hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. . argine della Conferenza. (Webmagazine24.it)

Tajani : “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” - . A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a […] The post Tajani: “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” appeared first on L'Identità. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. (Lidentita.it)

Tajani : “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” - (Adnkronos) – "Abbiamo addirittura scoperto cinque hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a […]. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. (Periodicodaily.com)