Studente 18enne si ferisce dopo aver sbattuto contro una porta-finestra. Il Tribunale condanna la scuola a maxi risarcimento: oltre 50mila euro (Di domenica 13 ottobre 2024) Un ex Studente di un liceo scientifico della Toscana riceverà un risarcimento di 52mila euro per i danni subiti a seguito di un incidente avvenuto a scuola nel 2012. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità dell'istituto, condannandolo al pagamento della somma.

