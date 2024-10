Roma, rissa a Ostiense: tre ragazzi accoltellati, sono gravi (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a Roma. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi L'articolo Roma, rissa a Ostiense: tre ragazzi accoltellati, sono gravi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trestatidurante unaintorno alle 4 della scorsa notte a via, a. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittimestate trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi L'articolo: treproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rissa dopo una serata in discoteca - feriti gravemente tre ragazzi in zona Ostiense a Roma. Ipotesi spedizione punitiva - Da chiarire se i due episodi possano essere collegati e se si sia trattato di una spedizione punitiva. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Colombo per risalire ai responsabili dell’aggressione e ricostruire con esattezza la dinamica. Nessuno è in pericolo di vita. Erano appena usciti da una discoteca, i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roma - rissa a Ostiense : tre ragazzi accoltellati - sono gravi - Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi […]. (Adnkronos) – Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a Roma. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. (Periodicodaily.com)

Roma : rissa a Ostiense - tre ragazzi accoltellati - Le vittime sono stati trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della capitale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. (Tg24.sky.it)