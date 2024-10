Parte il viaggio alla scoperta della Perla verde (Di domenica 13 ottobre 2024) alla scoperta di Riccione e dei suoi benefattori. Si Parte giovedì 24 ottobre con l’appuntamento dedicato alle scuole medie e l’omaggio a Giuseppe Lo Magro. Il secondo è in programma il 9 novembre. Si comincia con ‘I giardini raccontano: la Perla verde’, iniziativa, ideata da Città Teatro, che si propone di valorizzare il patrimonio naturale e culturale attraverso due passeggiate lente, a Partecipazione gratuita, accompagnate da artisti, archeologi e amici del verde. La prima si terrà il 24 ottobre e seguirà un itinerario tra i parchi degli Olivetani, Chico Mendes e della Resistenza, con performance da Parte dei ragazzi della cooperativa Cuore 21, diretti da Eleonora Gennari, con la Partecipazione dell’attrice Francesca Airaudo. Ilrestodelcarlino.it - Parte il viaggio alla scoperta della Perla verde Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024)di Riccione e dei suoi benefattori. Sigiovedì 24 ottobre con l’appuntamento dedicato alle scuole medie e l’omaggio a Giuseppe Lo Magro. Il secondo è in programma il 9 novembre. Si comincia con ‘I giardini raccontano: la’, iniziativa, ideata da Città Teatro, che si propone di valorizzare il patrimonio naturale e culturale attraverso due passeggiate lente, acipazione gratuita, accompagnate da artisti, archeologi e amici del. La prima si terrà il 24 ottobre e seguirà un itinerario tra i parchi degli Olivetani, Chico Mendes eResistenza, con performance dadei ragazzicooperativa Cuore 21, diretti da Eleonora Gennari, con lacipazione dell’attrice Francesca Airaudo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta dei fondali e del mondo sottomarino - parte la nuova stagione dei corsi di sub e apnea - Nella serata del 25 settembre 2024, presso il Circolo Nautico di Cattolica, è stata ufficialmente presentata la nuova stagione di corsi di sub e apnea organizzata dalla scuola Easy Diver. L'offerta formativa, che si rinnova ogni anno con grande entusiasmo, è rivolta sia ai principianti che agli... (Riminitoday.it)

Marito e moglie trovati morti in casa : non rispondevano al figlio - parte dal nord e la terribile scoperta - Marito e moglie sono stati trovati morti dal figlio, che vive in Lombardia. Quindi, il figlio si era mosso dal nord Italia per raggiungere la Campania. E l’ipotesi peggiore si è verificata, quando ha aperto la porta dell’abitazione dei suoi e li ha rinvenuti privi di vita. Leggi anche: Vacanza finisce in tragedia, marito e moglie morti insieme: chi erano Paolo e Angela Marito e moglie ... (Caffeinamagazine.it)

Visite guidate alla scoperta dei luoghi della Regione : “Piazza Novecento” parte da Pordenone - Ci sarà anche Pordenone tra le tappe previste di “Piazza Novecento”, progetto firmato dell’associazione culturale Bottega Errante e realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Dopo il successo riscosso a Monfalcone, Venzone, Gorizia, Trieste... (Pordenonetoday.it)