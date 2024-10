Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso per cuffie da 15 euro, arrestato l’aggressore alla stazione di Alessandria (Di domenica 13 ottobre 2024) Daniele Rezza, L'autore dell'Omicidio di Rozzano ai danni di Manuel Mastrapasqua è stato arrestato alla stazione di Alessandria. 19enne con precedenti per furto e rapina, ha confessato di aver ucciso il 31enne che tornava a casa da un turno di lavoro al Carrefour di via Farini, a Milano. Il tutto pe Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso per cuffie da 15 euro, arrestato l’aggressore alla stazione di Alessandria Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Daniele Rezza, L'autore dell'diai danni diè statodi. 19enne con precedenti per furto e rapina, ha confessato di averil 31enne che tornava a casa da un turno di lavoro al Carrefour di via Farini, a Milano. Il tutto pe

Omicidio di Rozzano - fermato l'assassino di Manuel Mastropasqua : "Ho fatto una caz...." - Nell'abitazione non c'erano, però, le cuffie wireless di Mastrapasqua. . Sono sequestrati un paio di pantaloni neri, che erano freschi di bucato, corrispondenti a quelli indossati dal sospettato, ripreso nei filmati. Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri di Milano, arrivati nel capoluogo di provincia piemontese. (Agi.it)

Omicidio a Rozzano - fermato un 19enne : Manuel Mastrapasqua accoltellato per gli auricolari - Dopo l’omicidio, il giovane avrebbe girovagato per la città, prima di prendere un treno per Alessandria con l’intenzione di arrivare a Torino e poi partire per l’estero, ma senza un piano definito. È stato quindi interrogato dalla pm Letizia Mocciaro che si occupa del caso, insieme agli investigatori dell’Arma. (Open.online)

Manuel - ucciso a Rozzano per 15 euro. Lo strazio della fidanzata : “Il nostro futuro spezzato - ma adesso avrai giustizia” - Accanto c’è il disegno di un cuore fasciato. Abbiamo riso tanto”. , la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, il trentunenne morto a Rozzano dopo un accoltellamento in strada. Gli promette giustizia e, nello stesso tempo, il pensiero di non poterlo più riabbracciare la tormenta. . Arrivava in anticipo e, prima di entrare, fumava una sigaretta o beveva un’aranciata”, lo hanno descritto alcuni vigilanti. (Ilgiorno.it)